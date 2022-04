Nouveau recyparc d'Ath : bientôt le permis cette fois ?

Un refus en novembre (à cause de "manquements" dans le dossier notamment) et un recours ensuite arrivé hors délais: l’intercommunale n’avait pas le choix; elle devait relancer la procédure à zéro afin d’obtenir enfin le permis unique pour installer le nouveau recyparc d’Ath le long de la N7 (route de contournement), au faubourg de Tournai. Outre l’allongement des délais pour concrétiser ce déménagement, la nouvelle procédure engendre évidemment divers débours directs ou indirects à charge de la collectivité. Et cela même s’il importe évidemment de respecter toutes les dispositions légales. Mais une concertation préalable davantage poussée entre les acteurs publics aurait peut-être évité cette saga.