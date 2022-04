On va (enfin) réparer l’avenue des Artisans dans le zoning de Ghislenghien

On sait que l’avenue des Artisans, dans le zoning de Ghislenghien, est dans un état catastrophique. L’entreprise SAT va intervenir à la demande de la Ville d’Ath dans trois sections afin de réparer des portions de voirie: à proximité du chemin de fer, de la traversée du rieu et du rond-point proche de SAT et CCB. Ce chantier d’un peu plus de 90.000€ se déroulera du 19 au 23 avril. Durant les travaux, la circulation sera alternée à la hauteur des zones concernées.