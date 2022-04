La ducasse de Mainvault reprend avec le géant Eul Tacheu

Cette année, c’est à une autre renaissance, celle de leur jeune ducasse, que les villageois vont assister. Si habituellement les festivités s’étendent sur un week-end de trois jours, le comité propose cette fois un programme étendu sur une journée, aux alentours de la place de Mainvault.

"Avec les incertitudes de ces derniers temps liées à la crise sanitaire, nous ne savions pas encore comment cela allait se passer au moment de la préparation du programme, commente Lucas Choupaud. Nous avons décidé de faire un programme réduit sur une journée pour cette année. Nous voulons tout de même garder l’ambiance de la ducasse avec un programme varié comme les autres éditions", explique le président du comité des porteurs du géant qui est aussi celui de la ducasse.

Une journée de fête

Dès 8h (jusqu’à 17h), 150 exposants s’installeront pour une brocante et un marché artisanal autour de la Place et dans la rue du Mont (5€/emplacement; réservations: Lucas Dupriez: 0479/02.88.86).

De 10h à 12h, le géant local Eul Tacheu sortira dans le village, accompagné par cinq de ses amis géants et de la fanfare de Mainvault-Bouvignies.

À 11h, aura lieu une exposition de véhicules ancêtres.

À partir de 12h, sera proposé un repas de la ducasse "mixed grill", composé d’une assiette barbecue et crudités et d’un dessert (16€; réservations: Lucas Choupaud au 0476/43.40.42). Une buvette et petite restauration seront proposés toute la journée. L’animation musicale sera assurée par DJ Lo.

Réunir les comités locaux

Pour le comité de la ducasse de Mainvault, composé d’une petite vingtaine de membres, la troisième édition de cette ducasse marque la relance de la vie associative locale.

"Le but de cette ducasse est aussi de réunir les différents comités de Mainvault", commente Lucas Choupaud, le président du comité de la ducasse. Ainsi, c’est la fanfare du village qui accompagnera Eul Tacheu et ses amis géants.

"Le comité Vive Mainvault et le Patro feront un stand lors du marché. Le comité des Amis du Bois Hellin nous soutient aussi. Nous faisons aussi participer un commerçant du village pour les fournitures du repas."

"Ces deux dernières années ont été compliquées pour tout le monde et on voulait profiter de cette ducasse pour faire revivre le village et rassembler tous les villageois", poursuit le porte-parole des porteurs du géant, pour qui cette nouvelle saison s’annonce bien.

"Nous avons profité de ces derniers mois pour commander un buste et des bras en osier. Le géant est dorénavant complètement en osier. Nous avons aussi retravaillé les vêtements. Eul Tacheu fera sa première sortie ce dimanche avec ses nouveaux éléments", annonce son responsable.