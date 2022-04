Valoriser les arbres couchés par le vent en Wallonie picarde

«Favoriser la biodiversité»

Lorsque des arbres tombent, deux cas de figure se présentent: s’il entrave un chemin et gène le passage, les agents du SPW le dégagent " dans la mesure du possible ". " Si l’arbre est trop conséquent ou qu’il y en a trop, alors nous les vendons à un exploitant forestier. "

Si cette fois, l’arbre tombe au milieu du bois, et qu’il ne gêne personne, il est parfois laissé sur place. " Nous le laissons, non pas par négligence mais de manière volontaire, pour favoriser la biodiversité et créer un habitat pour une série d’espèces. Certaines personnes crient au scandale lorsque nous laissons des arbres au sol, mais c’est une volonté de notre part. " Les arbres qui représentent une valeur économique sont par contre marqués et vendus à des exploitants, qui les valorisent ensuite.

L’impact des tempêtes et des chutes d’arbres sur les exploitants forestiers est toutefois minime, voire inexistant. " Nous n’avons rien observé d’inhabituel lors de la dernière tempête ", a indiqué Benoit Fauconnier de la scierie de Mainvault. " À part chez quelques particuliers, nous n’avons pas reçu davantage de demandes d’intervention. "

Certains revendeurs peinent d’ailleurs à trouver du bois. C’est le cas de l’entreprise Dubois à Ostiches, qui fait face une pénurie de bois local. " Nous avons du mal à nous en procurer ", indique l’entreprise. " Nous faisons face à une forte demande. Les gens se ruent sur du bois local, dont les réserves s’épuisent. Aujourd’hui, nous avons des difficultés à répondre à cette demande. " Le bois, comme d’autres énergies, devient une denrée rare, et son prix ne cesse d’ailleurs d’augmenter (voir ci-contre).

Le prix du bois a augmenté de 10 à 20% en un an; et cette inflation ne semble pas être sur le point de s’arrêter. " Au sein de notre établissement, 20 à 30% du bois proviennent de Russie et d’Ukraine", précise Bernard Ghekiere du magasin Stock Ath. " Ces marchés sont fermés, vu la crise qui s’y déroule. Ces volumes sont compensés par des bois provenant de France et du nord de l’Europe; nous avons une très forte demande surtout pour les bois de jardin, nécessaires pour les clôtures par exemple. La demande est plus forte que l’offre, ce qui engendre une grosse augmentation des prix. " Si la demande est bien présente, les ventes diminuent un peu. " Nous vendons moins: 10 à 20% de volume en moins par rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires baisse aussi, mais dans une moindre mesure au vu de l’augmentation du prix de la marchandise. "

Au sein de la société Akatz, à Pecq, on ne parle pas de "pénurie", mais de " dérèglement de la chaîne de production qui occasionne un problème d’approvisionnement ". " Depuis quelques années, la Chine importe énormément de bois de France et de partout ailleurs, ce qui engendre une augmentation des prix. Dans nos forêts, on préfère vendre aux Chinois, car ils proposent plus d’argent. Cela provoque une tension sur le marché. Et la situation ne s’améliore pas avec la fermeture des marchés russe et ukrainien; au contraire, cela met une pression sur les bois venant d’ailleurs… Le prix ne va pas s’arrêter de grimper: on s’attend à une augmentation de 30%. "