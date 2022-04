«Bonne solution»

En charge, notamment, de l’énergie, de la propreté publique et de la gestion des déchets, Christophe Degand trouve le projet très intéressant. "Une bonne gestion des déchets est essentielle, tant les déchets de nos parcs, jardins et bords de route que ceux produits par l’agriculture. Et Walvert nous propose une bonne solution en les utilisant pour produire à la fois de l’électricité, de la chaleur et un digestat qui servirait d’engrais aux agriculteurs. Elle nous permettrait de maîtriser les coûts et de contrôler nos sources d’énergie, ce qui est devenu d’une importance vitale."

Manuelle Scherer, directrice chez Walvert, est venue répondre aux questions des agriculteurs. "Nous sommes spécialisés dans l’étude, la conception, la construction et l’exploitation de projets de biométhanisation agricole en Région wallonne. Notre volonté est de créer des unités de petite taille. Si l’on veut du vert et du durable, le local est essentiel. Nous travaillons donc sur des zones peu éloignées de l’unité installée, 10 à 15 km maximum, et nous traitons de petits volumes, de 10 à 15 000 tonnes. Pas loin d’ici, l’unité de Thuin, exploitée depuis 2019, correspond à ce schéma et l’on pourrait en installer une identique ici, à Ath."

Tels projets sont aussi amorcés en d’autres lieux dans la région: à Chièvres (Huissignies; c’est le plus avancé), à Mouscron, Celles, Frasnes et Soignies.

Divers aspects de l’avant-projet athois ont été évoqués. Le schéma de fonctionnement et la production d’énergie. Le mode de financement et la possibilité pour le citoyen d’investir. Le choix du terrain, très important puisque l’unité va chauffer, au travers de son réseau chaleur, des bâtiments publics, des fermes, des espaces sportifs. Le prix payé à la tonne par type d’intrants, fumier, fientes, lisier… Le digestat, intéressant puisqu’il a de grandes qualités fertilisantes et qu’il est offert gratuitement aux agriculteurs participants.

Remplacer le maïs

L’utilisation du maïs inquiète les agriculteurs soucieux de ne pas gaspiller une source alimentaire. À ce niveau, Mme Scherer se veut rassurante. " Philosophiquement, ça ne nous plaît pas non plus d’utiliser du maïs, mais il est indispensable. C’est un produit d’une grande stabilité au fort pouvoir méthanogène. Sans maïs, ça ne fonctionne pas. Mais nous ne dépasserons jamais la limite de 20%. Par ailleurs, des études sont en cours pour trouver un autre produit qui aurait les mêmes qualités. D’ici cinq ans, on l’aura peut-être découvert."

Dans l’immédiat, Walvert recherche des agriculteurs, des centres équestres, des entreprises parcs et jardins et acteurs dans le secteur agroalimentaire pour obtenir la matière à traiter, effluents d’élevage, cultures, déchets, sous-produits, etc. C’est le rôle d’Audrey Lejeune de les rencontrer et d’obtenir des lettres d’intention qui permettraient d’avancer vers la concrétisation du projet.

Cette fille d’éleveurs laitiers de la région de Chimay, connaît bien le Pays Vert pour y avoir obtenu un diplôme de bachelière en techniques et gestion agricoles.

Après avoir tâté différents jobs, dont un emploi dans un labo d’analyses des eaux, Audrey Lejeune a souhaité se réorienter vers l’agriculture. "Chez Walvert, j’ai trouvé l’occasion de m’impliquer dans un beau projet vert qui propose des débouchés aux agriculteurs. Mes collègues m’appellent d’ailleurs “Madame Agriculteurs”. Ma mission est de les rencontrer. S’ils souhaitent s’impliquer dans notre avant-projet, il leur suffit de compléter une lettre d’intention ou alors je les contacte et nous nous rencontrons."

Audrey Lejeune 0472/19 07 86 ouaudrey.lejeune@walvert.be