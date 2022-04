Comment faire entrer 90 ans d’existence dans une chambre de 15 m2? Et que voit-on du monde depuis ces endroits-là? Maison de retraite, hospice, Ehpad en France, home en Belgique: la diversité d’expressions pour nommer les lieux où l’on "place" nos aînés cache mal leur décor désespérément uniforme et aseptisé.

Dans Home de Magrit Coulon, trois jeunes comédiens prêtent leurs corps aux voix des anciens. D’un tableau à l’autre, véridique ou vraisemblable, la rythmique d’un quotidien en huis clos, la mécanique des mouvements et des latences, des souvenirs et des espérances, transforment la maison de retraite en un espace de vies et de fantasmes. À partir d’une recherche documentaire menée au sein d’une maison de retraite médicalisée à Ixelles, trois jeunes acteurs restituent l’inquiétante étrangeté propre à ces lieux. Home sera présenté le vendredi 22 avril à 20h au Palace à Ath.

068 68 19 99. billet@mcath.be