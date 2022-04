Baudouin IV : dix ans et des fiançailles, samedi à Ath

Ce samedi 16 avril, dix ans après sa naissance, presque jour pour jour, Baudouin IV fera un retour aux sources, pour son anniversaire. Pour l’occasion, une fête hors du temps aura lieu dans la cour du château Burbant.

Cap sur le Moyen Âge

À 13h, une franche-foire s’installera et rassemblera des artisans et des vieux métiers. En même temps, des animations médiévales et des visites immersives de la tour Burbant auront lieu par "les compagnons de l’Ecuelle".

Nicolas Lavigne, responsable des géants Baudouin IV et Alix de Namur, commente l’ambiance de cette fête, au cachet folklorico-historique. "Depuis le début, nous jouons sur l’aspect historique de nos géants. Nous nous servons de l’aspect ludique des géants pour expliquer l’histoire et la naissance de notre ville. Bien sûr, nous ne sommes ni historiens, ni médiévistes, nous devons rester dans notre statut de folkloristes."

À 17h, Baudouin accueillera quelques-uns de ses amis géants, qui viendront d’Ath, de Lessines et de Comines (France). Ces invités de grande taille auront comme point commun leur lien avec l’Histoire. "Nous gardons notre ligne de conduite de l’aspect historique de nos géants pour jouer ce thème à fond. Nous nous concentrons sur le Moyen Âge avec une petite largesse vers la Renaissance pour élargir les horizons."

À 18h, les personnages historiques formeront un cortège dans les vieilles rues de la ville, au son de deux fanfares locales.

Le lendemain après-midi, soit le dimanche 17 avril, Baudouin IV et Alix de Namur rendront rendre visite aux habitants en musique.

Des fiançailles de taille

Jamais en manque d’imagination, les porteurs de Baudouin IV et de sa compagne souhaitent marquer ce dixième anniversaire par un événement unique. "L’idée de marier les géants germe depuis plusieurs mois en réalité. La barre des dix ans de notre groupe semblait être le bon moment", commente Nicolas Lavigne. Cependant, à l’inverse des célèbres Monsieur et Madame Goliath, ou bien encore des géants des villages avoisinants, la particularité ici est de célébrer ce mariage en "one shot".

"Ce sera un moment unique et non répété annuellement comme ailleurs. L’idée nous est venue de d’abord les fiancer et de faire de ce thème du mariage un fil rouge sur toute l’année 2022 où Baudouin IV et Alix passeraient par toutes les étapes que vivent les mariés."

C’est donc ce samedi soir, au retour du cortège au sein du château Burbant qu’aura lieu la cérémonie des fiançailles. "Nous annoncerons les témoins de nos géants ainsi que les futurs projets liés à ce mariage. Un acte de fiançailles "géant" officialisant l’union sera également signé", annonce le porte-parole du groupe des porteurs.

www.geant-baudouiniv.be