Le retour des "Doux Dingues" à Houtaing

Les membres de la troupe de théâtre « Les Doux Dingues », à Houtaing, vont remonter sur les planches après une (trop) longue interruption. Ils présenteront « Un coffre dans le salon », une comédie de Charles Istace les vendredis 15 et 22 avril, les samedis 16 et 23 avril à 20h et le dimanche 24 avril à 15h30 à la salle de Musique, place de Houtaing.