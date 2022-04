Le Tom&Co d’Ath «remplace» celui de Lessines!

"Le magasin de Tom&Co installé à Lessines depuis vingt années va, quant à lui, fermer définitivement ses portes. Que les Lessinois se rassurent, il y a aura toujours un Tom&Co à proximité de chez eux: le nouveau magasin d’Ath se situera à 15 minutes de voiture depuis le centre-ville de Lessines."

Dans le même communiqué, l’un des responsables du magasin, précise encore: "Ce déménagement était réellement devenu nécessaire. Le bâtiment de Lessines devenait trop petit face à nos ambitions et notre volonté de toujours servir au mieux notre clientèle. Notre équipe reste la même et est même renforcée" .

Le magasin d’Ath est doté d’un logement et d’un parking de treize places. "Le nouvel emplacement, plus grand et lumineux, permettra à l’enseigne d’élargir son offre de produits et de services, notamment avec l’introduction du DogWash et de la livraison à domicile."

Permis contesté

On se souvient que la demande de permis de la surface commerciale a été querellée, par des riverains notamment. Le magasin a été érigé en lieu et place d’une villa, laquelle fut démolie. L’Observatoire du commerce avait aussi exprimé son désaccord, estimant "qu’il n’y a pas lieu de développer du commerce à l’endroit concerné" . Il disait "craindre que l’autorisation d’une cellule à cet emplacement ne conduise à terme à la création d’une nouvelle polarité commerciale périphérique" .

Mais le ministre Borsus avait finalement accordé le permis, fin 2020. "L’avis global de l’observatoire du commerce se base sur des suppositions et des craintes concernant la création de commerces et le développement d’une nouvelle polarité commerciale; l’avis doit porter sur l’objet de la demande, qui est la construction d’un unique commerce et d’un logement." .