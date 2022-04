Le beau temps va revenir ce week-end... en même temps que la ducasse d'Ormeignies

Vendredi 8 avril , dès 18h30, marché nocturne et artisanal (plus de 70 exposants); à 19h, présentation des nouvelles têtes de Dodol et Grisette; ouverture de la ducasse en fanfare; à 20h30; soirée avec la fanfare déjantée Zikadonf; à 22h, "soirée Moinette vs Diole" (!).