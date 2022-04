Le baromètre cyclable n'est pas encore au beau fixe à Ath

Constat global négatif

"Notre grand sondage, auquel 13500 personnes ont participé, livre un constat très sévère sur le vélo en Wallonie"souligne le Gracq."Seules deux communes sont considérées comme “plutôt favorables” au vélo, tandis que 98 autres sont jugées “moyennement favorables” à “très défavorables”."Les deux communes en question sont Ottignies-Louvain-la-Neuve et Marche-en-Famenne.

"Si l’on prend en compte les votes sur l’ensemble du territoire wallon, la note moyenne est de 2,8 ce qui met globalement la Wallonie sur un score E = “climat plutôt défavorable au vélo” sur notre échelle."

"Seuls 6% des wallon.ne.s trouvent bonnes ou très bonnes leurs conditions locales de circulation à vélo, et 17% acceptables. Ce diagnostic global est très sévère et situe la Wallonie assez loin d’une terre idéale pour les déplacements à vélo, 77% des cyclistes jugeant leur environnement cyclable médiocre voire (très) mauvais."

Conditions «médiocres»

Dans ce bulletin global assez catastrophique, la Ville d’Ath a obtenu des notes moins sévères, avec une appréciation globale de"moyennement favorable"en regard des cinq thèmes abordés (ressenti général, sécurité, confort, importance accordée au vélo, stationnement & services).

39% des réponses proviennent de femmes et 24% de membres du Gracq. Plus de 40% des personnes sondées roulent à vélo chaque jour et plus de 80% utilisent le vélo "traditionnel".

Les 99 personnes ayant répondu au questionnaire du Gracq à Ath gardent globalement un jugement sévère par rapport aux conditions de circulation. Les"conditions pour l’usage du vélo"sont qualifiées de"très mauvaises" (8%),"mauvaises"(20%), " médiocres" (32%),"acceptables"(31%),"bonnes"(8%).

Comme ailleurs, les cyclistes athois attendent surtout un"réseau cyclable complet et sans coupure", l’entretien des pistes et bandes cyclables, des"itinéraires rapides et directs".

Insécurité

Le ressenti général sur le vélo dans la commune est"plutôt favorable", avec des notes donc assez positives pour qualifier les déplacements, le réseau d’itinéraires cyclables, la cohabitation avec les autres usagers.

Par contre, la sécurité reste insatisfaisante avec une appréciation de"plutôt défavorable". 29% des usagers se sentent davantage en danger qu’en sécurité; le jugement est encore plus marqué quand il s’agit d’évoquer la sécurité des liaisons vers les communes voisines. 40% des personnes estiment en outre qu’il est dangereux de circuler à vélo dans l’entité athoise pour les enfants et les personnes âgées.

Entretien insatisfaisant

Le"confort des déplacements"reste également"plutôt défavorable", avec notamment une appréciation"très mauvaise"(25%) qui émerge pour qualifier l’entretien des itinéraires cyclables. On imagine cependant que les communes paient aussi, à cet égard, la gestion calamiteuse menée à l’échelon wallon.

La Ville d’Ath ne récolte guère davantage qu’une appréciation générale"plutôt défavorable"dans le chapitre"importance accordée au vélo par la commune". Des efforts sont décelés, mais la perception reste négative.

Le volet lié au stationnement et aux services pour les cyclistes fait remonter la note globale (une perception"plutôt favorable"), même si 33% des personnes dénoncent le fait qu’il est quasiment impossible de louer un vélo pour quelques heures ou pour plusieurs mois.

Ath échappe au "désastre" du bulletin wallon. Mais la Cité des géants doit encore travailler sérieusement pour intégrer le groupe des "bons élèves".