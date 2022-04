Défi réussi pour les Bleuettes 2000: elles ont relié Louvain-la-Neuve depuis Ath, à pied

Après environ 48 km de marche, les Bleuettes ont atteint leur première étape, à Ronquières, où elles ont passé la nuit sur une péniche. " La première étape s’est vraiment bien passée", indiquait Audrey dimanche matin, avant de repartir vers leur destination finale. " Beaucoup de personnes ont suivi notre avancée; certaines nous ont d’ailleurs accompagnées durant quelques kilomètres." Les filles ont gardé un rythme d’environ 5 km/h durant les 48 premiers kilomètres. " C’était un bon rythme, mais il faut avouer que les derniers kilomètres étaient assez compliqués. Il a fallu puiser dans nos ressources. C’est aussi ce qui fait la richesse de ce défi, car même si nous nous connaissons depuis de longues années, cette épreuve nous a permis de nous découvrir dans nos retranchements."

«Du soutien»

Les cinq demoiselles ont mis le cap en direction de Louvain-la-Neuve, dimanche matin; elles ont atteint le point de rendez-vous dans l’après-midi, après 82,7 km de marche. " Nos proches sont venus à notre rencontre quelques kilomètres avant l’arrivée", ajoute Audrey. " À notre arrivée, d’autres personnes nous attendaient: des proches, des amis, mais aussi des nouveaux de l’Athoise que nous avons rencontrés pour la première fois. Nous avons été très émues de voir l’engouement que notre projet a suscité. Nous ne nous attendions pas à autant de soutien; les gens se sont identifiés à ce défi et il a rassemblé beaucoup de personnes autour d’une même cause, d’un même combat.Notre projet a d’une certaine manière libéré la parole aussi sur la maladie." Ensemble, les Bleuettes 2000 sont allées jusqu’au bout. Elles en ressortent plus unies que jamais " Cette épreuve a encore renforcé notre amitié; c’est positif pour nous, pour la cause, mais aussi pour les gens qui nous ont suivis. On s’est parfois demandées si le timing était le bon au vu de l’actualité. Mais on s’est rendu compte que la population avait besoin de choses positives et ces temps difficiles."

Une suite?

L’heure est désormais au bilan: " Physiquement, je me sens bien", assure Audrey. " Mais nous avons le contrecoup au niveau émotionnel. Ce projet que nous menons ensemble depuis des mois, et qui a mobilisé beaucoup de monde, est à présent terminé. Si ça ne tenait qu’à moi, je repartirais pour un nouveau défi. Mais nous allons nous laisser le temps de la réflexion, car un projet comme celui-ci demande un gros investissement en énergie." Un retour Louvain-la-Neuve/Ath n’est donc pas à exclure. " J’ai l’impression que l’on ne s’arrêtera pas là, mais nous voulons d’abord finaliser totalement ce premier défi." Le premier objectif des 5000 € de dons au profit du FNRS est atteint, mais la cagnotte du cœur reste ouverte jusqu’au 18 avril.

Infos: défi Bleuettes 2000 sur Facebook