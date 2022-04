Le kiosque musical de l'Esplanade (Ath) encensé par "Rejust & Feo)

Âgés de moins de 20 ans, les jeunes Athois se sont fait connaître notamment lors de soirées festives au bar "Le Chicco". C’est là aussi que les deux jeunes hommes se sont rencontrés et ont décidé de travailler leur musique ensemble. " J’aime la liberté que ce monde peut offrir", confie Julian. " Lorsque l’on propose un set, on a la liberté de passer d’un son plus sombre à une ambiance plus fleurie ou électrique en un quart de seconde.Le Dj s’adapte à son public, ses ressentis et à sa manière de percevoir la musique."

Du rire aux larmes grâce à la musique

Lorsqu’ils sont en prestations, lors de soirées par exemple, Maxime et Julian proposent souvent au public des sets composés de titres connus de tous, agrémentés d’inédits qu’ils composent eux-mêmes. " Nous travaillons à partir de titres existants", poursuit Maxime, " mais nous composons aussi notre propre musique.Nous sommes inspirés par le groupe Daft Punk, qui pour moi, représente vraiment le monde du deejaying.À partir de boutons et d’un ordinateur, on peut vraiment tout faire."

L’un des titres des deux artistes, "Take me down" a récemment été repéré par le label américain "MojoHeadz records". " C’est un titre que nous avons créé en novembre dernier", poursuit Maxime. " Le label nous a proposé de nous signer; c’est une immense fierté pour nous de voir que notre musique est reconnue par des professionnels." Le son sortira au début du mois de mai.

«Marquer le coup dans un lieu inédit»

Les Athois se sont lancés dans un projet original: ils ont investi le kiosque musical du parc de l’Esplanade ce samedi, pour y réaliser un live set d’une heure, composé de titres connus, mais aussi d’inédits.

" Le set a été filmé. Il va être monté avant d’être repartagé sur nos réseaux sociaux." L’objectif recherché par les deux artistes est simple: " montrer que la culture musicale n’est pas morte, après ces deux années de Covid". Maxime et Julian auraient pu simplement " organiser une soirée, mais c’était évidemment moins original". Ils entendent marquer le coup: " ce lieu est inédit: il a déjà accueilli des musiciens ou des fanfares comme celle de Lorette, mais jamais deux DJ. C’est une manière de mettre notre pierre à l’édifice et de montrer que la culture est toujours debout." Après son montage – réalisé par Maxime, qui étudie le cinéma – la vidéo sera diffusée et partagée ce lundi sur les comptes Youtube et Instagram des artistes. Les artistes remercient les commerces locaux qui les ont soutenus dans cette aventure musicale.

Pour voir la vidéo: Rejustandfeo sur Instagram et Re Just & Feo sur Youtube