Escale Aventure à Péronnes: une nouvelle piste de karting pour viser la pole position du divertissement

La piste de Péronnes a été rallongée et mesure aujourd’hui 400 mètres. Pour la parcourir, les formateurs mettent 38 secondes (contre 32 sur l’ancienne). "Elle a été dessinée par 360 Karting, sans doute ce qui se fait de mieux dans l’univers du kart." Cerise sur le gâteau ? L’ajout d’un éclairage LED dans les courbes, qui donne un vrai relief aux sessions nocturnes.

Dernier coup d’oeil sur le circuit avant d’entrer en piste. ©EdA

Tous ces ingrédients offrent plus qu’une seconde jeunesse à NGM Karting. La version 2.0 séduit par l’équilibre de son circuit, qui conviendra aux amateurs confirmés comme aux pilotes du dimanche.

Donner au parc de loisirs la notoriété qu’il mérite

Pour rester dans l’univers des sports moteurs, c’est comme si le karting de Péronnes quittait le fond de la grille pour se placer en première ligne. "Depuis quatre ans, on étudie tout ce qui se fait ailleurs", poursuit Paul Bertrand. "Sur base de nos observations et de notre travail, on a créé une piste modulable, qui peut se parcourir dans les deux sens pour proposer deux versions du circuit." Habile, surtout pour casser la routine des pilotes et des habitués.

©EdA

Dernière nouveauté: la possibilité d’éviter la partie la plus technique de la piste pour rendre le karting accessible aux enfants.

©EdA

Voilà pour l’inventaire, celui qui doit permettre à NGM Karting de passer dans une nouvelle dimension. En dézoomant, c’est tout le parc Escale Aventure qui s’apprête à lancer son opération séduction. "Le parc de loisirs avait quelques locomotives, mais pas encore une véritable unité entre les différentes activités. Aujourd’hui, tout est repris sous le nom d’Escale Aventure ", explique Pascaline Goffin, la responsable marketing. Escale pour rappeler, évidemment, l’histoire de cet endroit transformé en parc de loisirs. Endroit qui était encore un chantier naval jusqu’en juin 2018. À son âge d’or, le site faisait vivre de nombreux travailleurs de la région. Certains sont encore présents sur les grandes illustrations d’époque qui ornent les murs de l’Escale Bar et de la Passerelle (le bar et le restaurant).

C’était un enjeu à part: restituer l’âme du chantier naval. L’infrastructure n’avait, jusqu’à maintenant, pas la notoriété qu’elle méritait. Pas une anomalie selon Pascaline Goffin. "Il fallait laisser le temps au projet de se mettre en place, peaufiner tous les détails avant de le faire connaître. Aujourd’hui, tout est prêt. Notre état d’esprit a évolué. On veut que les gens prennent possession du site, qu’ils constatent par eux-mêmes l’offre d’Escale Aventure."

Une offre articulée autour de plusieurs atouts: le karting, on l’a dit. Mais aussi la plaine de jeux (0 à 8 ans), la location de buggy (bientôt un parcours de franchissement), le bar à tapas taillé sur mesure pour les festivités (prochains afterwork avec Daddy K & DJ Furax), le restaurant, la brasserie Spits et des salles de réunion, pour attirer un autre type de public que les familles ou groupe d’amis. "Les entreprises nous sollicitent de plus en plus", confie Paul Bertrand.

Il était temps de lever définitivement le voile sur Escale Aventure. Le drapeau à damier est baissé, les feux sont au vert. Il ne reste qu’à se tailler une réputation dans le secteur du loisir. Avec de tels arguments, on mise plus sur la pole position que sur la sortie de route !