Antoing: noces d'or des époux Dumarey-Liard

En leur habitation de la rue de Crépy, les époux Dumarey-Liard ont fêté leurs noces d’or. Marie-Anne Liard est née à Fontenoy le 26 novembre 1955. Après avoir travaillé dans la confection chez Demeire à Tournai, elle a été cuisinière et femme d’entretien à l’internat de la Communauté française à Antoing pendant 36 ans. Natif de Tournai, le 16 août 1948, Jean-Pierre Dumarey a effectué son service militaire à Werl (D) puis il a œuvré à Tournai dans une polisserie du quartier Saint-Jacques, chez Boël, à la filature Philippart, chez Meura et enfin aux Textiles d’Ere où il a été prépensionné. Marie-Anne et Jean-Pierre se sont mariés le 12 octobre 1973 à Antoing. De cette union sont nés trois enfants, puis cinq petits-enfants. Nos féliciations.