Antoing-Maubray: ce dimanche, on papote au village

Expo Kroll en vue de la marche pour le climat

L’après-midi, de 14 à 19 h, grimages et jeux, danses folkloriques avec les Pas d’la Yau. Visite d’ateliers (vannerie et bombes à graines), d’un atelier climat (présentation de la fresque du climat, jeu "massacre carbonique") et enfin expo Kroll (fabrication de pancartes et création de slogans pour la Marche climat du 3 décembre.

Retour à la musique avec "Ceci n’est pas un spectacle" (Max Vandervorst et ses improbables instruments conçus à partir de récup’: saxosoir, scoutophone, spalafon, guitare charbonnière.

En clôture, concert d’Open Brass (cover pop/rock).

L’Entrepot’

Depuis 2013, une vingtaine de familles de Maubray s’organisent pour se fournir en produits frais, locaux et de saison. Ce fut d’abord via un groupement d’achat, puis par la création de "L’Entrepot’", épicerie collaborative. On y trouve "de tout": produits secs en vrac, boissons, conserves, produits d’entretien, des produits frais (fruits et légumes, viande et charcuterie, produits laitiers, pain…) Cette épicerie se situe à la rue du Marais 19, face à la plaine de jeux de Maubray, dans un local mis à disposition par l’AES.