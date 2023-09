Le bruit du futur skate-park d’Antoing inquiète

"John est ici pour répondre à vos questions et enregistrer vos remarques qui seront transmises à la Région wallonne", précise d’emblée Mme Delbauve. "Il n’y a rien de décidé, mais il y a une réflexion de la Maison des jeunes", indique M. Dudant. "C’est donc la MJA qui va gérer ? Y aura-t-il une convention ?", demande alors un riverain.

"Le mode de gestion n’est pas établi dans la demande, mais un règlement d’ordre intérieur a déjà été établi. Le skate-park sera ouvert le mercredi de 15 à 19 h, le vendredi de 17 à 19h et le samedi de 10 à 18 h, soit un total de 13 heures par semaine. Il n’y aura jamais d’activité le dimanche et rien après 19 h. L’encadrement sera assuré. Tout sera filmé, de A à Z, à l’intérieur et à l’extérieur du site, détaille M. Midol. Après une période test d’un an, il est possible qu’un groupe vienne les mardi, jeudi et vendredi, de 17 à 19 h. Ce n’est pas un lieu de rassemblement des jeunes, mais bien un lieu sportif.

Ce projet est lancé depuis trois ans mais il y a eu deux événements qui ont créé de l’inquiétude avec à deux reprises le rassemblement de 150 personnes. Ici, il n’y aura pas de sono dans le hall et les baffles portatifs seront interdits. Les deux portes seront fermées. Il n’y aura pas de phénomène de caisse de résonance. Les modules, de location, seront des caissons fermés qui font moins de bruit. On prévoit de dix à quinze jeunes par séance. Ces jeunes ont des droits, mais aussi des devoirs. En été, ils iront probablement au skate en plein air à Tournai. On aurait dû venir à votre rencontre et vous rassurer sur tous ces points…"

Au terme de cette enquête publique, "nous avons reçu onze réclamations et une pétition signée par 71 riverains. La réponse du fonctionnaire délégué de la Région wallonne doit nous parvenir le 7 janvier, sauf s’il fait usage de son droit de prorogation de 30 jours, ce qui nous ferait le 6 février 2024" note Mme Delbauve.