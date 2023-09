Antoing: il y aura deux week-ends de marché de Noël

En matière de festivités et de subsides, le comité des fêtes de la ville d’Antoing a demandé, comme chaque année, l’octroi d’une aide pour l’organisation du marché de Noël. "Un subside de 15 000 € est prévu au budget 2023" explique le bourgmestre Bernard Bauwens. "J’ai eu de bons échos de cette festivité" note Samuel Vincent (UCA). "On va recommencer comme l’année passée mais on va faire ce marché sur deux week-ends. Le chapiteau sera présent le premier week-end et les chalets pendant les deux semaines. Il y aura également des animations le second week-end. J’espère aussi pouvoir faire une autre animation avec les enfants dans la grande salle du Scaldis ainsi que des animations extérieures. On fera appel aux commerçants pour savoir s’ils veulent disposer d’un chalet et surtout s’ils veulent le faire durant les deux semaines" expose Colette Bocage, échevine du commerce et des festivités.