Antoing: l’ambiance "Bukolik Piknik" a largement séduit !

Dès l’entrée, la disposition de l’infrastructure était tout autre. Adieu les vieux chapiteaux et ancienne tentes qui ont abrité ces dernières décennies les producteurs et artisans qui animaient la fête. Place désormais à une kyrielle de tonnelles de tous types, des structures à l’aspect futuriste pour certaines, une autre conception de l’accueil du public. Rien que cet aspect-là était saisissant pour qui a côtoyé les précédentes éditions.

Parfois dans des fauteuils cosy, parfois à l’ombre d’un parasol, les familles ont pu découvrir une autre disposition des lieux, un système à la fois fonctionnel et convivial. Des familles complètes, des groupes d’amis ont pu s’y retrouver et apprécier ces moments de détente d’autant que le soleil était de la partie.

Samedi déjà, on sentait que la mayonnaise avait pris et qu’on allait cartonner en termes de fréquentation. Ce jour-là, les organisateurs ont enregistré la participation de quelque 1 500 visiteurs.

Une véritable demande…

La matinée a attiré les inconditionnels de la récolte des courges avides d’améliorer leur quotidien culinaire ou leur décoration intérieure. Mais qui a participé à la fête ? "On a d’une part le public habituel mais aussi bon nombre de nouvelles têtes. C’est très positif", déclare Samuel Vincent, le président des JBH. "Nous sommes très satisfaits du nouveau concept. On a attiré des gens venant de loin, de très loin ! Étant donné qu’il y a une véritable demande des parents-enfants, nous allons encore augmenter les animations pour les enfants. L’an prochain, il y aura encore plus d’activités pour les plus jeunes, voire les familles complètes", indique le président. Coup de chapeau aux animatrices de la compagnie "Jardin des mômes" qui ont accueilli et diverti durant tout le week-end des centaines de bambins.

Dimanche midi, quelque 300 visiteurs avaient déjà franchi le portillon d’entrée, un chiffre qui n’allait que croître en cours d’après-midi. Sur le coup de 16 h, "On a déjà doublé le chiffre de samedi. On ne compte même plus", annonçait une des caissières.

Le brunch a cartonné. Succulent, frais et varié, le repas a attiré près de 120 convives. "On a travaillé avec des producteurs locaux, situés dans un rayon de 10 km. On a aussi travaillé en synergie avec des associations locales et régionales", précise Samuel.

Durant les deux jours, dans des styles différents, six groupes ont assuré l’animation musicale. Parfait ! Pour l’année prochaine, c’est l’inconnue ! À terme, faute de maraîchers et de ressources humaines, il n’y aura peut-être plus de plantation de courges ! "C’est un problème humain mais aussi climatique", précise le président.