Agenda Wapi: Bukolik Piknik, la foire agricole, Rétro-Péruwelz, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Bukolik Piknik (Antoing)

Ces samedi 16 et dimanche 17 septembre, découvrez le "Bukolik Piknik", la nouvelle formule de la "Fête des courges", sur le site de Saint-Druon à Antoing.

©ÉdA

La fête, plus familiale, vous permettra, dans un champ de 5 000 m2, de cueillir les cucurbitacées, de toutes les formes et de toutes les couleurs, destinées à la déco ou à la cuisine.

Bukolik Piknik, ce sera aussi des ateliers, des animations autour de la préservation de la biodiversité. Une vingtaine de producteurs passionnés proposeront leurs produits de bouche, le tout dans une ambiance musicale festive et décontractée.

Au programme également: brunch, pique-nique, activités pour les enfants et les adultes, animations musicales.

Entrée: 4 €

À lire: Courges : un week-end Bukolik Piknik ! – Antoing : " Bukolik Piknik ", une fête des courges encore plus axée familles, enfants, amis

2.Foire agricole (Frasnes-les-Anvaing)

La Foire agricole est un des événements incontournables de Frasnes en septembre. Plus qu’un événement autour du domaine de l’agriculture, la Foire Agricole c’est aussi des soirées, des démonstrations diverses et une chouette opportunité de passer un sympathique moment en famille.

Foire agricole Frasnes 2022 ©ÉdA

Ce week-end, la Foire agricole revient à Frasnes-lez-Anvaing. Dès ce vendredi, place au marché fermier (de 16 h 30 et à 19 h 30), suivi d’une soirée ambiance "chapiteau" avec DJ’s Laurent et Stéphane Baert.

Samedi, à 14 h 30, les organisateurs proposent une balade familiale à vélo au pays des Collines. Au programme également: Kid’s Party (de 17 h 30 à 19 h 30), marches nocturnes de 5 et 10 km, Teen’s Party (de 19 h 30 à 21 h 30), et la soirée "Last Summer Party"

Dimanche, il sera possible d’admirer les nombreux animaux avec les concours de bovins, de chevaux de selle, de poneys et de chevaux de trait, et de profiter de l’exposition de matériels agricoles et de tracteurs anciens. Les petits éleveurs des Rhosnes proposeront également une exposition. Au matin, il y a aussi la possibilité de participer à des marches familiales de 5, 10 ou 15 km. Durant l’après-midi, des spectacles équestres médiévaux seront à découvrir.

À lire: Foire agricole de Frasnes-lez-Anvaing : " Le Texel, c’est le Blanc Bleu du mouton "

3.Rétro-Péruwelz

L’événement Rétro-Péruwelz se met au rythme de la dolce vita, ce samedi, dans le centre de la cité des sources. Brocante vintage et véhicules ancêtres au menu.

©ÉdA

Rétro-Péruwelz vous fera vivre la dolce vita ce samedi 16 septembre, dès 10 h. En plus de la braderie des commerçants, l’événement réunira d’autres animations: vide grenier et brocante spécialisée vintage, vendeurs d’articles vintage neufs mais aussi rassemblement de voitures anciennes et de vespas, le tout dans une ambiance musicale d’époque.

Un espace dédié aux enfants et un autre avec photo souvenir seront accessibles.

À lire: Rétro-Péruwelz, la douceur de vivre