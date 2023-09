Antoing Fontenoy : succès de foule à Agrantoing

Dimanche, quelque 125 pilotes d’autocross se sont affrontés lors de sprints à la grande joie du nombreux public présent sur le site. Avant cela, dès 10h30, les pilotes pit bike se sont affrontés dans les différentes catégories. "Certains ont fait 6 heures de route, depuis la Champagne, pour venir défier nos pilotes régionaux." relève le comitard. Précisons que, hormis la soirée dansante, l’entrée du festival était gratuite. Prochain rendez-vous, le 1er week-end de septembre en 2024.

Résultats "Pits Bikes"

Finale enfants 8-11 ans: Angelle Cadet, Lou Deffresnes et Loïse Procureur. Finale enfants 6-8 ans: Fleur Procureur, Ethan Mainil et Thymeo Verhelle. Finale débutants: Evann Vlieghe, Ewen Mondez et Noa Lhomme. Finale amateurs: Jules Hubaut, Vincent Celce et Ryan Delporte. Finale confirmés: Thibaut Kasprzak, Sylvain Jamain et Fréderic Gallet. Finale motos électriques: Alexis Titart, Émilien Deneubourg et Axel Delcroix.