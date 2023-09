Gaurain-Hollain: quelles solutions pour la RN52 ?

Probablement définitif !

"Le commissaire de police nous a transmis un rapport pour la prise d’une ordonnance de police provisoire et à durée limitée, pour une mise à 70 km/h sur un tronçon qui réglemente la vitesse à 90 km/h, entre la pointe de l’îlot de la bretelle menant vers la RN500, dans le sens Gaurain vers Bruyelle, ainsi qu’une zone dont la vitesse actuelle est de 120 km/h. De même, sur le tronçon entre le rond-point de la sucrerie et la bretelle menant à la RN500, la vitesse autorisée est aussi de 120 km/h et le commissaire préconise là de limiter la vitesse, par temps de pluie, à 90 km/h pour permettre aux usagers de limiter graduellement leur vitesse. Ces mesures ont été approuvées par le collège", a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens, responsable de la sécurité.

"Il y a déjà eu des aquaplanages et des accidents mortels sur ce tronçon-là. La voirie est un peu en pente. Quand il pleut, il y a des coulées d’eau. Un homme y a déjà perdu la vie contre un arbre. Cette mesure, elle n’est pas provisoire, mais probablement définitive", a précisé le mayeur avant de laisser la parole aux élus.

"Les arbres surplombent la voirie. On se croirait dans un tunnel. Cela fait de la mousse et ça glisse. Il est plus facile de mettre un panneau pour réduire la vitesse plutôt que d’entretenir la route qui est dans un état indescriptible", a indiqué Dominique Chevalier (GO). Bernard Bauwens a expliqué que les autorités avaient déjà écrit au SPW, responsable de cette voirie, pour terminer le dernier tronçon. "Il manque toujours 10 cm d’hydrocarboné. On le voit au niveau des chambres de visite. Normalement, il y avait un budget…" a conclu le bourgmestre.

Ce point a été voté à l’unanimité.