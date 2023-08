Navigation fluviale: Péronnes pour tenter de pallier Ronquières

Depuis lors, les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI) sont mobilisées avec l’objectif de rouvrir le bac n°2 dans les meilleurs délais, mais également de pallier partiellement cette fermeture. Des mesures concrètes ont ainsi été prises aux écluses de Maubray et Péronnes pour améliorer la jonction entre la partie centrale du réseau et le Haut-Escaut.

À partir de ce lundi, grâce à la mobilisation d’éclusiers en provenance d’autres ouvrages, les écluses de Maubray et Péronnes sont ouvertes de 6 à 22h du lundi au vendredi (au lieu de 7 à 18h) et de 7 à 18h le samedi. Ce nouvel horaire est d’application jusqu’au 30 septembre.

Dans le courant du mois de septembre, deux alternatives viendront également s’ajouter avec, en direction de la Sambre et de la Meuse, la réouverture de l’écluse d’Auvelais, en travaux jusqu’au dimanche 17 septembre inclus et, en direction du Haut Escaut, la réouverture du canal Pommeroeul-Condé prévue le samedi 30 septembre, après un important chantier de réhabilitation mené dans le cadre du projet Seine-Escaut.

Le 25 septembre, peut-être...

Du côté de Ronquières, les équipes du SPW MI ont entamé les travaux visant:

- au remplacement des 11 galets usés (sur 236) situés sous le bac n°2;

- à la réparation des sections de rail sur lesquelles une usure anormale a pu être constatée;

- à la poursuite des investigations pour connaître les origines de cette usure anormale.

Une reprise de la navigation est envisagée au niveau du plan incliné de Ronquières pour le 2 septembre.

Rappelons aussi que le bac 1 du Plan incliné est à l’arrêt depuis le 9 juin, suite à la chute d’une porte causée par la rupture d’un câble.

Une fois encore, entre les discours politiques et les réalités de terrain, l’écart s’avère béant : plus les autorités clament les vertus écologiques du transport fluvial, moins la Wallonie s’avère capable d’en faire une véritable alternative à la route...