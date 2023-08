Les trois jours fous d’Agrantoing, l'association des agriculteurs d'Antoing

Cette année, aucune parcelle agricole n’étant libre dans les régions de Fontenoy et de Maubray, les organisateurs ont été contraints de louer auprès de la SNCB la zone de St-Druon à Antoing. Sur le site de l’ancienne gare TGV, un chapiteau de quelque 120m2 accueillera le public.

Habituellement mise sur pied le dimanche matin, une marche au profit de l’opération Télévie sera organisée pour la première fois le vendredi soir, entre 17 et 19 h. Des circuits de 5 et de 10 km attendent les randonneurs. Cette manifestation se fera sous la houlette de Martine Allard, responsable régionale du Télévie, et son équipe. Les bénéfices des inscriptions à cette marche seront intégralement reversés au profit de cette opération visant à financer la recherche scientifique contre le cancer, essentiellement la leucémie.

Autocross le dimanche

Le samedi 2 septembre, un rassemblement de Pit Bikes (mini-motos) est programmé dès 9 h. Les pilotes pourront s’essayer sur un tout nouveau circuit, tant le samedi que le dimanche, entre 9 et 18 h. À partir de 20 h 30, soirée dansante sous chapiteau. L’ambiance sera assurée d’abord par DJ "T.O." puis par DJ "Pap Jumper" dès 23 h. L’entrée est fixée à 10 €, 8 € en prévente.

Le dimanche 3 septembre, rassemblement de Pit Bikes. Découverte de nouveaux parcours pour les mini-motos. À 13 h, départ de l’autocross sur un nouveau circuit. Les courses se succéderont dans les catégories femmes, petites, moyennes, grandes et protos. Attention cette année, pour des raisons de sécurité, il n’y aura pas de véhicules de type buggy ! L’inscription est fixée à 50 € par véhicule.

Hormis la soirée du samedi soir, l’entrée est gratuite tout le week-end.

Site Facebook "Agrantoing" ou Rudi Petit 0475/83.52.07.