Un aménagement à revoir ?

Avant que ne débute ce gros chantier, la main-d’œuvre communale a procédé à des aménagements extérieurs. Afin de sécuriser l’accès au bâtiment, des bacs à fleurs ont été placés entre la boîte aux lettres de la Poste et la porte d’entrée.

Par contre, le traçage au sol de la zone de stationnement sur le parking faisant face à l’église Saint-André n’est pas efficient. De fait, le ou les automobilistes souhaitant se garer à proximité des bacs à fleurs peuvent difficilement se placer et surtout sortir si le reste des emplacements est occupé. Plus d’un en a fait les frais, principalement lorsque des événements sont organisés dans les proches salles du village. Un parking pour vélos aurait pu être plus judicieux sur le dernier emplacement concerné.