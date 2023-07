Rixe mortelle entre Hells Angels et Bandidos, à Péronnes: une personne est décédée

©-EDA

"Les faits sont extrêmement graves, une personne est décédée", indique la police. Contrairement à ce qui était apparu précédemment, la victime a été percuté par une voiture sur le parking, elle était âgée d’une cinquantaine d’années. La personne rouée de coups est, à l’heure d’écrire ses lignes, sérieusement blessée. Elle a été évacuée en ambulance mais son pronostic vital n’est pas engagé.

Les deux victimes seraient, selon les premiers éléments de l’enquête, des proches de l’un des deux groupes de motards. La thèse d’une "victime collatérale" renversée sur le parking au moment de la fuite serait écartée puisque le Parquet indique qu’il s’agirait bien d’un acte "volontaire".

Le procureur du roi Vincent Macq précise qu’une autopsie du corps "sera pratiquée en fin d’après-midi. La bagarre s’est déroulée à l’extérieur du chapiteau et une dame a également été blessée. Ses jours ne sont cependant pas en danger. "

Un juge d’instruction est descendu sur les lieux durant la nuit ainsi qu’une équipe du laboratoire de la police judiciaire fédérale de Tournai-Mons. Une communication du magistrat est attendue en fin d’après-midi.

En cours de soirée, une bande motards encagoulés est arrivée sur place. Les individus ont immédiatement pris à partie un homme qui a été tabassé. Après avoir laissé la victime au sol, les auteurs de ce passage à tabac ont pris la fuite.

S’ils provoquent autant la stupeur et l’effroi, c’est bien parce que les faits ont eu lieu aux yeux de toutes les personnes présentes lors de la soirée d’ouverture du chapiteau de Péronnes. "Après la scène d’horreur, nous sommes restés enfermés. Au bout de plus d’une heure, nous avons pu partir mais sous bonne garde, un à un avec des policiers en rang d’oignon armée jusqu’aux dents", explique un témoin.

L’entrée principale du chapiteau a été condamnée. Les participants à la soirée d’ouverture (ils étaient environ un millier dans le chapiteau au moment des faits) ont quitté les lieux du drame par une petite sortie aménagée sur le côté.

La soirée dansante était organisée en ouverture d’un week-end festif et sportif organisé par la SPJAI, le service professionnel de la jeunesse agricole indépendante. Et pour le reste des festivitiés ? "Nous verrons cet après-midi avec la police et la commune d’Antoing", précise l’organisation. Plusieurs réunions de crise doivent se tenir aujourd’hui. Le dossier a été porté à l’instruction et l’enquête suit son cours.