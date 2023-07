Au fil de l’eau vu du ciel : le Grand Large de Péronnes, entre tradition et modernité

Ce voyage commence par le Grand Large de Péronnes, à quelques kilomètres au sud de Tournai.

Sous un soleil de plomb en ce début de grandes vacances, l’endroit est "the place to be" des stages nautiques depuis des années. Mais il a aussi entamé un tournant qui devrait le faire passer dans une autre dimension. Natif de Péronnes, Pascal Detournay le dit et ne s’en cache pas: "le Grand Large est un superbe site pour une commune. Nous sommes chanceux de l’avoir, mais il était largement sous exploité." Le directeur général antoinien a connu les grandes heures du quartier du large, pendant sa jeunesse. Il revoit aujourd’hui poindre un dynamisme nouveau et des acteurs qui œuvrent à la réputation d’un plan d’eau important pour la vie locale. Alors, le Grand Large comme poumon économique autant que comme cadre bucolique ?

Du chantier naval au karting électrique

À l’est, Your Nature prend doucement mais sûrement son rythme de croisière et participe à la reconversion du site. Une centaine de logements y ont été bâtis dans site "écotouristique" qui regroupe de multiples activités (piscine intérieure & extérieure, restaurant gastronomique, bistrot, padel, ski nautique, mini-golf, pétanque, sauna, etc).

©EdA

Your Nature, c’est une chose. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui se trouve plus à l’ouest sur une carte. La transformation la plus impressionnante se situe en effet dans les ateliers de l’ancien chantier naval Plaquet.

©EdA

Une page s’est tournée lors de la fermeture du site en 2018 puisqu’il s’agissait du dernier chantier naval de la région. La plaie ne s’est pas encore refermée pour ceux qui ont connu les grandes heures des ateliers de Péronnes. Mais il faut laisser le passé de côté pour avancer. Aujourd’hui, le site est devenu un pôle de loisirs baptisé Escale Aventure.

©EdA

Karting électrique, plaine de jeux, salle de réception, location de buggy, restaurant et micro-brasserie cohabitent dans l’ancien chantier naval. Ç’aurait pu devenir un chancre, une anomalie autour du Grand Large. Mais en dépit des avaries (crise du covid, inflation), Escale Aventure fait revivre épargne le site du naufrage et devrait participer à faire du Grand Large une base de loisirs géante, "où le tourisme y reste tout de même raisonné et raisonnable", analyse Pascal Detournay.

©EdA

C’est tout l’enjeu du site: conserver son authenticité et sa quiétude tout en le faisant vivre. "Ceux qui y restaient jadis une heure ou deux pour balader y resteront peut-être une journée complète. Avec les travaux de la Marina, les plaisanciers ont déjà un local sanitaire dernier cri. Dans quelques mois, il y aura un restaurant flambant neuf également", poursuit le directeur général, qui nous emmène quelques mètres plus loin, en face du Petit-large.

VTT & BMX !

Entre l’étendue d’eau plus modeste et l’écluse se dresse une piste de BMX aux dimensions impressionnantes et bientôt un parcours VTT. Si la commune Antoing développe le tourisme, elle a aussi de grandes ambitions sportives !

©EdA

"Initialement, nous voulions faire un terrain de BMX réservé aux amateurs. Mais la Région wallonne et la Fédération ont poussé pour développer une piste digne d’accueillir des professionnels. Il n’en existait qu’une en Belgique, près d’Alost, il en existera très bientôt une deuxième, chez nous", détaille l’intéressé.

Les rampes sont impressionnantes (5 et 8 mètres de haut), les virages surélevés ne mentent pas: ici, on accueillera des athlètes de haut niveau. "Avant la fin de l’année, les rampes seront terminées et la piste sera accessible. Nous attendons plusieurs professionnels qui testeront ce nouvel écrin avant l’homologation décernée par l’UCI. Ensuite, l’objectif sera de servir de base arrière pour des délégations lors des Jeux de Paris 2024. Les athlètes qui viendront s’entraîner à Péronnes pourront loger à Your Nature, s’entraîner ici et chez nos partenaires (la commune noue un partenariat avec une salle de sport). Toutes les conditions seront réunies pour préparer les JO dans les meilleures conditions."

Une vie après les Jeux ? "Évidemment, nous avons un club qui prendra la gestion du site (bientôt clôturé) pour permettre l’organisation de stages, de compétitions ou d’autres événements. Entre le BMX et le VTT dans les sous-bois juste derrière, il y a de quoi faire."

Sans dénaturer le site, la commune d’Antoing et bien d’autres acteurs parviennent à rendre le Grand Large plus attractif. Mais il restera toujours un coin paisible pour ceux qui veulent juste profiter du calme et de la tranquillité d’une balade au bord de l’eau…

La Spits, brassée dans un lieu "qui a une histoire et une âme"

©-EDA

"Vous pouvez venir dans une heure, vous assisterez à l’embouteillage ", nous lance Sébastien De Roeck au téléphone.

Aucune crainte, l’embouteillage en question ne signifie pas une file interminable de voitures. Les bouchons sont une espèce rare le long du Grand-Large de Péronnes. Le brasseur parlait bien du breuvage qu’il produit dans des locaux remis à neuf et adossés au pôle loisirs d’Escale Aventure. Notre arrivée coïncide avec une défaillance de l’embouteilleuse. "C’est une machine d’occasion, il faut parfois savoir se retrousser les manches pour régler ses caprices ", explique le brasseur. "Et puis, on s’ennuierait si tout se passait toujours bien, non ?"

Mardi matin, notre interlocuteur embouteillait la Ratiau, une blonde assez légère (5,5°) qui complète une gamme déjà bien fournie en deux ans à peine. "Les travaux ont débuté en 2018, mais je n’ai brassé pour la première fois que trois ans plus tard, en 2021", se souvient Sébastien De Roeck. "Aujourd’hui la Spits c’est une blonde, une brune, une triple, une blanche, la Ratiau et la Houblot. La gamme va prochainement s’agrandir", promet l’intéressé.

Ses bières ont une forte identité "Grand Large de Péronnes" puisque la Houblot est notamment un clin d’œil au hublot des bateaux qui passaient par l’ancien chantier naval, où la brasserie a aujourd’hui pris ses quartiers. "On l’a baptisé en mélangeant le houblon et le hublot, pour rappeler qu’on travaille avec des céréales et du houblon belge. Ce nom sert aussi de rappel à l’identité de ce lieu qui a une âme et une histoire. Le Spits, c’est le premier gabarit de bateau qui est sorti des ateliers dans lesquels on travaille aujourd’hui. "

Depuis deux ans, la brasserie a déjà bien évolué. Sébastien espère la faire grandir en même temps que le pôle touristique du Grand Large. "Je brasse environ une fois par mois pour le moment. J’espère le faire une fois par semaine dans les mois à venir… "