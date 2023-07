Le RAVeL Hollain – Antoing se termine

Un pré-RAVeL, entre le RAVeL L88 et la gare d’Antoing, est en cours de réalisation. Plus précisément, c’est entre les rues de Fontenoy et de la Station, sur l’ancienne assiette de la SNCB, que ce tronçon de 600 m est aménagé. Les plans ont été dressés par le bureau HIT Hainaut. Le projet est loin d’être neuf puisqu’il était venu pour la première fois sur la table du conseil communal… en mai 2008. À ce jour, partant du cimetière des Anglais à Bruyelle/Hollain, le RAVeL longe la route express en direction de Gaurain, traverse le chemin Saint-Druon à hauteur de l’ancien arsenal des pompiers, passe sous le petit pont de la cité du Moulin et s’arrête à hauteur de la rue de Fontenoy. Au terme de cet ultime aménagement, 17 km de voirie verte relieront la gare d’Antoing à la frontière française, via Hollain et Bléharies.