Dans cette zone excentrée, très calme, le bâti est essentiellement composé de villas et fermettes. Échevine des Travaux, Mélanie Mory a présenté au conseil antoinien un marché de services (23 000 € TVAC) visant à désigner un auteur de projet pour des travaux d’amélioration de la rue Paillard et de la rue de Vezonchaux.

Le projet inscrit au plan d’investissement communal (PIC) est toutefois limité à une partie des artères. "Les riverains de la rue de Vezonchaux vous remercient. Merci pour eux..." commente Samuel Vincent (UCA).

Jean-Bernard Vivier (GO) détaille : " La rue Paillard doit être faite jusqu’en bas. Il y a un chancre avec des pavés et de l’eau partout ! Il y a aussi du sable et de la terre qui viennent du moulin. Et quand on arrive au bout de la rue de Vezonchaux, juste à l’embranchement, vous arrêtez là ! Or, il y a encore cinq habitations dont plusieurs n’auront pas d’égouttage. Et cette rue-là est oubliée! On aurait pu finir jusqu’au bout..."

Le bourgmestre Bernard Bauwens précise : "N’oubliez pas que la finition de la rue Paillard et de la petite venelle qui est au bout de la rue de Vezonchaux va être refaite. Mais, c’est un autre projet car il y a un bassin d’orage qui doit être réalisé".

"Et le bout de la rue Vezonchaux ? demande M. Vivier.

"Là, ce n’est pas possible pour l’instant. Ce n’est pas prévu dans le budget. Ce sera fait un jour. Dans l’immédiat, on pourrait mettre du gravier", dit le mayeur.

"Est-ce en lien avec l’égouttage puisqu’il n’y en a pas ?" interroge Samuel Vincent.

"Là, il faudra carrément créer un égouttage. On va rentrer un dossier auprès de la SPGE (société publique de la gestion de l’eau) pour voir si c’est subsidiable. On reviendra vers vous" assure le bourgmestre.

Samuel Vincent s’abstient et le groupe GO vote contre le point.