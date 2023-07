Antoing : la rénovation du quartier de la gare se profile

De la gare… à l’Escaut !

"Le tout est en rapport avec le RAVeL que l’on termine. Il reste 600 mètres. Pour traverser la rue de Fontenoy, il y aura des pavés de couleurs et on ne pourra plus se stationner sur le parking de la boulangerie Wouters. Le matin, beaucoup de gens se garent là où le RAVeL va passer", intervenait le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Il faut donc réaménager cette rue de la Station. Il y aura aussi le petit parking triangulaire de la rue Valembos, là où il y a du gravier. Ce petit parking, à l’extrémité de la rue de la Kennelée a le droit d’avoir un autre aspect. On pourrait y faire la même chose que le parking de la placette Chantry. On a demandé à notre ingénieur en voiries d’y penser. On pourrait le faire via la main-d’œuvre communale. Quand les ouvriers communaux font un travail, cela donne un plus. Ils sont capables de le faire", a déclaré le mayeur.

Samuel Vincent ne sachant pas ce que l’on aménagerait précisément, Pascal Detournay, directeur général, précise: "Ici, on est sur la mission d’un auteur de projets, pas sur les travaux. C’est l’auteur de projet qui va nous donner sa vision des choses. L’objectif est de permettre une circulation à vélo. À voir maintenant de quelle manière on le fera. Ce sera peut-être un simple marquage au sol. Aujourd’hui, il y a des règles de circulation routière à respecter. On verra ce que l’auteur de projets nous propose. C’est à lui de nous proposer des solutions"

"À la gare, c’est stop ! Il faudrait penser à aller jusqu’à l’Escaut. On vient de quelque part pour aller vers quelque part. Mais ici, où va-t-on ?", est intervenu Jean-Bernard Vivier (GO).

"Il faudrait aménager une voirie de la gare vers l’Escaut" ajoutait Dominique Chevalier (GO).

"Il y a aussi des gens qui viennent à la gare pour travailler. Il n’y a pas que les balades" est intervenu le conseiller Julien Bauwens (PS).

Le point a été voté à l’unanimité.