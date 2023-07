Le retour de Miss Pays Blanc à Antoing en novembre 2023

Miss Antoing en 2014, Mégane Cornil a décidé de relancer ce concours. Épaulée par sa maman, Séverine Delporte (vice-présidente) ; la présidente-trésorière s’est entourée d’un comité d’une dizaine de personnes, d’anciens élus du Pays blanc. "Dans un premier temps, le concours sera exclusivement réservé aux femmes. Il y aura probablement bien un Mister Pays blanc, mais ultérieurement. Le recrutement pour ce concours s’est fait via les réseaux sociaux et le site Facebook de l’organisation", explique Mégane.

Le début de l’aventure

Au total, onze candidates, âgées de 16 à 26 ans, se sont inscrites au concours. Toutes sont de la région d’Antoing et du Tournaisis. Un shooting photos des candidates sera prochainement mis sur pied sur le site de "Your Nature" et l’élection aura lieu le samedi 25 novembre, en la salle du Scaldis, à Antoing.

"Aujourd’hui, c’est la remise des écharpes aux participantes. Pour elles, c’est le début de l’aventure. Dans les mois qui suivent, elles devront participer à une série de sorties, culturelles, loisirs et détente", indique la présidente.

Alors que lors des précédentes éditions des épreuves éliminatoires avaient été organisées, cette année, pour ce concours nouvelle mouture, toutes les candidates seront au rendez-vous pour la finale. Ce spectacle et défilé, agrémentés de petites chorégraphies, durera quelque 4h.

"Il n’y aura aucun thème précis. Les filles défileront devant un jury d’une dizaine de personnes composé à parité égale de représentants de la Ville d’Antoing et de personnes évoluant dans le monde des"Miss"", précise Mégane Cornil.

La "Miss Antoing 2023" et ses deux dauphines seront d’office retenues pour le concours de Miss Hainaut.