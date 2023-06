Péronnes : une Maison de Village à l’école

C’est précisément dans cette aile, jouxtant le parking à l’avant de l’établissement, que le projet de réaliser une "Maison de Village" a germé… mais pas poussé!

Cela dit, après bien des atermoiements, cette fois, c’est la bonne. Mélanie Mory, échevine des travaux, a fait passer devant le conseil communal un marché de service (69 000 €) visant à désigner un auteur de projet pour une mission d’étude et de direction de l’exécution des travaux.

Après l’acception de l’esquisse, puis de l’avant-projet, il reviendra à la Ville d’introduire une demande de permis pour réaliser les travaux. "C’est un projet dont on parle depuis très longtemps. Les montants ne sont pas extraordinaires. Espérons que ce sera bien une"Maison de Village"et non une aide pour un bâtiment voisin, comme à Fontenoy. Nous espérons que ce bâtiment soit correctement géré par et pour le village, pour les citoyens", est intervenu Jean-Bernard Vivier (GO). Ce point a été voté à l’unanimité.