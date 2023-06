Antoing: les futurs jobistes ont pris la température

Depuis une vingtaine d’années, la Ville propose un travail aux étudiants. Auprès du service technique de la commune, à raison d’une ou deux semaines, ces jobistes se mettent au service de la collectivité. Selon leur choix, ces adolescents travailleront entre le 10 juillet et le 11 août ou entre le 16 et le 31 août. Le contrat établi avec la Ville porte sur 38h de travail par semaine. La rémunération est fixée selon l’âge de l’étudiant. Répartis dans les six villages de l’entité, tous seront affectés aux espaces verts. Cette année encore, les groupes seront de cinq à dix. Au maximum, les jobistes seront affectés dans leurs villages respectifs, afin qu’ils puissent venir à pied directement sur leur lieu de travail. Les ouvriers communaux assureront l’encadrement. Leur travail principal sera axé sur l’entretien, la propreté publique et l’aménagement des espaces verts.

Douze filles et dix-neuf garçons ont été engagés. À ce chiffre, il faudra encore ajouter les "students" qui travailleront durant l’opération "Eté solidaire" menée par l’ASBL Graine et les vingt-sept étudiants qui seront employés au sein du CPAS. Ceux-ci "seront principalement affectés à la maison de repos le Moulin. En fonction de leurs études, ils sont recrutés dans le monde médical, soignant, de cuisine ou du secrétariat. Toute l’année, nous employons aussi des étudiants pendant les week-ends, ce qui permet de soulager notre personnel ou de remplacer des malades ou absents. Pour un travail le week-end, on recrute non-stop", explique Claudy Billouez, le président du CPAS.