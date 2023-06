Antoing : un seul directeur financier "local" pour la Ville et le CPAS

"Sans être négatif, je pense qu’auparavant le receveur régional avait une certaine indépendance car il n’était pas soumis directement à l’autorité communale. Ici, ce sera un agent communal qui sera amené à prendre des décisions… sans cette indépendance. Il y a eu de graves dérives dans une proche commune, avec des drames. Ma question est"Comment nous, petits conseillers communaux, on peut être rassurés". Je dis oui à votre demande mais je pose la question de l’indépendance…" a relevé Samuel Vincent (UCA).

"Il peut dire non"

Claudy Billouez, président du CPAS, est intervenu: "Les postes de directeur financier ou de receveur régional sont des postes indépendants. Il n’est pas question de dire qu’il est un agent communal ou quoi que ce soit ! Ce sont des gens qui ont leurs resposabilités. Un receveur ou un directeur financier peut dire non au bourgmestre ou au collège pour tout une série de raisons. Il ne sera pas inféodé. Concernant la remarque à propos d’une proche commune ou d’un CPAS, effectivement on n’est jamais à l’abri. Lors d’opérations financières, on peut à chaque fois se faire mal ou se flageller, mais là, c’est sous sa responsabilité en cas de problème. Nous, on ne peut pas tout vérifier. Enfin, on va à présent avoir une personne à temps plein qui va s’occuper de la Ville et du CPAS et cette personne sera totalement autonome. J’ai vu un organigramme lors d’une réunion syndicale, un directeur local n’est pas sous l’autorité du collège" a précisé M. Billouez.

"Un directeur financier n’est pas un employé communal. Comme le DG (directeur général), c’est un grade légal avec une mission d’indépendance. Il est le garant de ce qui est pratiqué. Il y a une certaine légalité des actes qui sont posés. C’est l’essence même de ces deux grades légaux. C’est une bonne chose d’avoir un directeur commun Ville-CPAS, cela nous manquait. On était une des dernières communes de la région à pratiquer comme cela" est intervenu le conseiller Julien Bauwens. Unanimité.