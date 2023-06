Bénéficiant d'un soleil généreux, la festivité a connu un franc succès. Parmi le nombreux public, on retrouvait ceux qui avaient 30 ans à l'époque et... le double aujourd'hui!

Une pensée pour les membres fondateurs

"Nous célébrons une étape remarquable dans l'histoire de notre association. Le CJA a vu le jour le 28 juin 1993, trois décennies à cultiver les CRACS, à favoriser l'émergence d'une citoyenneté responsable active, critique et solidaire mais aussi de donner à nos jeunes les moyens de façonner leur avenir. Lorsque nous repensons au parcours qui nous a amenés ici, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée pour Martine et Luc ainsi que pour le groupement de personnes, les membres fondateurs", déclarait Arnaud Canfin, coordonnateur de la MJA.

Et le déménagement ?

Au fil des ans, les administrateurs, les bénévoles et des professionnels se sont relayés à Al'Turn (Calonne), à Al'Béote (Péronnes) et à Antoing-ville (MJA), pour que le Centre devienne un terreau fertile pour les aspirations des jeunes.

"Entre ces murs, d'innombrables histoires d'amitié, d'amour, de résilience et de croissance personnelle se sont déroulées. Grâce à une gamme variée de projets, d'ateliers et d'initiatives, le CJA a joué un rôle déterminant dans l'autonomisation de nos jeunes avec les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour naviguer dans les complexités du monde.", a conclu M. Canfin.

Assez bizarrement, le coordonnateur n'a jamais évoqué le projet de déménagement de la MJA vers les locaux de l'ancienne gendarmerie d'Antoing, un bâtiment acquis par la Ville pour accueillir les adolescents! Ambitieux, le projet semble aujourd'hui à l'arrêt...