Antoing : déménagement provisoire pour l’office du tourisme

De sérieux changements

On est décidément dans une phase de changement… Surprise aussi dimanche pour les habitués des Printanières qui n’ont pas trouvé leurs traditionnels repères, dont la présence massive de fleurs.

"Il est de plus en plus difficile de trouver des marchands de fleurs ! Preuve en est avec une présence réduite d’étals lors du marché aux fleurs de Tournai. Pour ce genre de produit, les gens se dirigent de plus en plus vers des grandes surfaces où l’on y trouve de tout, notamment les jardineries", explique Christine Clut, la doyenne du personnel communal du tourisme. "On a revisité la formule en orientant la festivité sur un marché printanier. Dimanche, il y avait une vingtaine d’artisans dans la rue du Curé et sur la place Bara. On a rapidement été au complet et on a malheureusement dû refuser la venue de certains artisans. L’année prochaine, on étendra peut-être ce marché dans la rue Baille d’Orée", précise-t-elle.

Beau succès dimanche pour les divers ateliers de compositions florales et d’art floral, une opération lancée notamment par le Centre de lecture publique d’antoing. Le nombre de place pour les participants étant limité, la réservation a rapidement affiché… complet !

Habituellement monté dans le pac du château, le grand chapiteau de la Ville avait pris place cette année sur la place Bara. On a pu notamment y suivre un concert-apéritif gratuit animé par la Royale harmonie la Concorde de Péronnes. Un atelier origami, des animations pour les enfants avec les Fées des Bois et Mister Coquelicot (grimages, sculptures de ballons…) ainsi qu’un concert du groupe Cover Band ont étoffé cette journée.

Enfin, 511 courageux (654 en 2022) ont gravi les innombrables marches permettant d’accéder au sommet du donjon du château des Princes de Ligne d’où la vue sur le Tournaisis et le Nord de la France est exceptionnelle. Le tout s’est déroulé dans une ambiance guinguette à réitérer l’année prochaine.