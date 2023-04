Conseil communal d’Antoing: Marc Soenens (GO) fait son entrée

Taxes principale et complémentaire

Bonne nouvelle pour les finances communales. En mars dernier, les élus du Pays blanc avaient approuvé un règlement-taxe directe de répartition sur les carrières et sablières pour l’exercice 2023. Cette décision vient d’être récemment approuvée par la tutelle. Cette taxe sur l’extraction dans les carrières et sablières rapportera quelque 1,6 million d’euros à la Ville. Et ce n’est pas fini ! De fait, alors qu’on avait annoncé un certain tassement en matière de production, le tonnage a sensiblement augmenté ces dernières années. Depuis 2016, on est ainsi passé de 8,2 millions de tonnes à 12,5 millions de tonnes de pierre extraite. Et, d’ores et déjà, le cap des 15 millions est envisagé ! Sur un plan financier, en six ans, on est dès lors passé d’un montant de 1 million à quasi 1,6 million d’euros entrant dans les caisses de la ville. Concernant les carrières, la taxe principale ne pouvant être levée qu’à concurrence de 70%, Antoing bénéficie, tout comme en 2022, d’une compensation supplémentaire octroyée par le Gouvernement wallon. Cette compensation s’élève à 370 690 €. Elle est issue du transfert de tonnage de Tournai… vers Antoing. Cette taxe complémentaire est calculée sur base du tonnage supplémentaire par rapport 2016, l’année de référence. Et dire que cette manne financière ne tient pas encore compte de l’exploitation d’une nouvelle carrière par Holcim à Bruyelle-Calonne !