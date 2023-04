Pierre qui roule… rapporte gros à Antoing !

Le conseil était donc invité à lever une taxe principale d’un montant de 1029525€, d’accepter la compensation octroyée par le Gouvernement wallon (441.225€) et de lever une taxe complémentaire (122975€) pour la différence entre le montant de la compensation et les montants qui auraient été pro-mérités pour 2023.

S’adressant au bourgmestre Bernard Bauwens, "Tu as de la chance ! On est passé, en six ans, de 1 million à quasi 1,6 million d’euros", lançait Samuel Vincent (UCA). "On nous a fait peur il y a quelques mois en annonçant une diminution de la production. On n’y est pas ! Et, à l’avenir, il faudra ajouter Obesco 2 (NDLR: exploitation de la rive gauche de l’Escaut). Obesco va permettre une autre répartition de cette somme. On peut espérer un montant supérieur. Actuellement, on répartit la taxe sur l’ensemble des carriers, sur base de leur production annuelle", indiquait-il.

"En fait, on a un montant de taxe d’un million, indexé, et cette somme on va la garder tout le temps dès le moment où on dépasse le tonnage extrait en 2016, qui est l’année de référence", expliquait Pascal Detournay, directeur général. "La taxe complémentaire, c’est sur base du tonnage supplémentaire par rapport à cette année de référence", précisait le DG. "Donc, on est passé de 8,2 millions de tonnes à 12,5 millions et on va vite passer à 15 millions de tonnes de pierre extraite… Tant mieux pour les citoyens d’Antoing", concluait Samuel Vincent.

Une zone agricole

"Je suis étonné de la décision du collège qui a refusé le permis unique demandé par CBR pour la création d’un merlon de protection de terres de découverture au Trou Billemont à Antoing, suivant ainsi un avis défavorable des conseillers techniques du SPW" expliquait ensuite Jean-Bernard Vivier (GO). "Cela aurait permis d’éviter d’avoir ce trou devant les maisons de la cité. J’avais aussi demandé en commission que l’on place des capteurs de vent, de bruit, de poussières, de son et de résistance des maisons, notamment à Fontenoy et dans le bas d’Antoing."

"C’est fait !" précisait le bourgmestre, Bernard Bauwens. "Il y en a dans le bas d’Antoing et à Fontenoy. Pour le permis, on a suivi le fonctionnaire délégué. On l’a toujours suivi. On ne peut pas aller contre un fonctionnaire délégué qui donne un avis défavorable. CBR va aller en recours en espérant qu’ils pourront avoir une dérogation du plan de secteur puisque nous sommes toujours dans une zone agricole. Ce n’est pas encore considéré comme une zone industrielle", L’unanimité fut de mise.