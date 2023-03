Antoing: Citadelle (prévention des addictions) ne collabore plus avec le PCS

La Région Wallonne octroyant à Antoing une subvention annuelle, celle-ci a l’obligation de fournir un rapport annuel. Chaque année, ce plan est financé par un subside de la Région (74 166 € au maximum) et une part communale, soit 25% au minimum du subside octroyé (18 541 €).

La Ville bénéficie aussi d’un budget Article 20 d’un montant de 6 711 € au maximum. Il s’agit d’une subvention complémentaire pour financer des actions s’inscrivant dans des thématiques bien précises et présentant une innovation sociale. Pour Antoing, c’est une action "Lutte contre les assuétudes" qui a été retenue. Ces moyens complémentaires doivent être entièrement rétrocédés par le pouvoir local bénéficiaire à une association partenaire, l’ASBL Citadelle dans le cas d’Antoing.

Et ici, tout ne s’est pas passé pour le mieux l’an dernier. Les objectifs de cette collaboration sont d’inciter les personnes dépendantes à réduire les risques de leur consommation et d’aider celles qui le souhaitent à obtenir un suivi ou un conseil. À cet effet, une permanence décentralisée de l’association Citadelle était programmée un après-midi par semaine à Antoing. Or lors des 28 permanences qui se sont tenues entre janvier et septembre 2022, une seule et unique demande a été enregistrée… "Il y a eu un changement de référente pour le projet d’Antoing au sein de l’ASBL et il n’y a pas eu d’implication de sa part malgré de nombreuses relances. Fin du mois de septembre dernier, Citadelle a décidé l’arrêt de sa permanence à Antoing, évoquant un manque de besoins… alors que la demande existe de la part des travailleurs de terrain. Dès lors, cette action a été réorientée vers la formation des travailleurs de terrain intéressés", a expliqué Mme Dekeyser. Dommage et surtout surprenant lorsque l’on connaît le nombre de petits trafics de stups dans la capitale du Pays blanc ! À revoir.

Une aide scolaire

Parmi les autres actions du PCS, notons le soutien scolaire organisé deux fois par semaine, après les cours, ainsi qu’une semaine par an en août pour la remédiation aux examens. Cette aide, destinée aux élèves de la première primaire à la deuxième secondaire, est dispensée par des bénévoles recrutés par l’AMO Graine et défrayés par le PCS.

En 2022, 55 séances ont permis à treize enfants d’être aidés par trois tuteurs et cinq bénévoles. La session de préparation aux examens a accueilli neuf élèves de secondaire, encadrés par huit tuteurs.

Relevons aussi le lancement d’un premier Alzheimer Café en novembre dernier. Lors des deux premières séances, 25 participants dont 9 directement confrontées à la maladie d’Alzheimer étaient présents.