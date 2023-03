Antoing: le parking de l’usine électrique avance

En deux mois de temps, les choses se sont accélérées. Lors du récent conseil communal, les élus se sont penchés sur l’acquisition de plusieurs biens à la rue du Coucou dans le cadre de l’aménagement de ce SAR, un site à réaménager. Le 7 février dernier, le ministre en charge du dossier a adopté définitivement le site à réaménager SAR/TLP234 dit Usine électrique.

Pour procéder à l’assainissement du site, puisqu’on y soupçonne la présence d’Askarel, la Ville pourra donc obtenir des subsides auprès du SPW. Utilisé comme isolant dans les équipements électriques, notamment les transformateurs, l’Askarel est une substance toxique persistante (dont l’usage est aujourd’hui aboli). Pour ce faire, il convenait à la Ville d’acquérir les biens situés dans le périmètre défini. Deux parcelles, d’une contenance de 83,22 ares, seront achetées en gré à gré à la société Elia Asset. La valeur de ce bien a été estimée par le Comité d’acquisition des immeubles à 17€/m², soit un montant total de 141 474€, hors frais.

"On est étonné que l’on commence seulement les acquisitions ! Quand ce projet est-il estimé à voir le jour ?", a demandé Jean-Bernard Vivier (GO). "Il y a eu plusieurs réunions avec ELIA. Il fallait trouver un terrain d’entente pour le prix", a indiqué le mayeur. "C’est une procédure particulière qui prend de nombreuses années. On a enfin trouvé un terrain d’entente. Il est étonnant que vous n’ayez pas parlé du prix ! C’est un terrain pollué qui doit être assaini et là, il y a déjà des moyens financiers prévus par la Spaque. Antoing ne devra pas gérer ce coût de dépollution. C’est un chancre qui va disparaître du centre-ville", est intervenu Pascal Detournay, directeur général. "Pensez-vous que ce soit le meilleur endroit ? N’aurait-on pas dû aller plus prêt de l’autoroute, comme à Frasnes ?", a demandé Fabien Verscheure (GO). "À Frasnes, c’est pour les voitures. L’objectif est de ne plus voir de camions dans l’entité, sur les voiries communales. S’il y a des camions sur des nationales, là je ne sais rien dire. L’entrée-sortie du site est proche du rond-point du Coucou. Là, l’embranchement est direct vers la rue de la Clinckererie. La rue du Coucou sera plus large et devant le site, il y aura des parkings en épis pour les riverains. Pour réduire la vitesse, on fera des trottoirs plus larges et des chicanes", a précisé Bernard Bauwens. Unanimité.