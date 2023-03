Antoing: la princesse Maria est morte à cent ans

Le 14 octobre dernier, la princesse Maria avait soufflé la 100e bougie de son gâteau d’anniversaire. À cette occasion, une fête réunissant la famille, les amis et les autorités de la Ville avait été organisée dans l’enceinte du château médiéval. Ce jour-là, rien ne laissait présager que cinq mois plus tard la radieuse et sympathique princesse quitterait ce monde.