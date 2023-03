Coûteuse restauration des vitraux de l'église St-Pierre d'Antoing

"Les vitraux de cette église sont aujourd’hui répertoriés, pas classés. Remarquables, sertis au plomb, ils ont été saccagés au fil du temps. Les premières dégradations ont eu lieu avant le mariage du prince Édouard de Ligne avec Isabella Orsini. C’était en septembre 2009", se rappelle Gaëtan Dambrain, président de la fabrique d’église. Depuis, le nombre de vitraux détruits a malheureusement sérieusement augmenté.

54 000 euros!

Les Fabriciens ont finalement pris la décision soit de réparer, soit de restaurer ces vitraux et surtout de mettre en place un système de protection, le vandalisme étant toujours d’actualité. "On a fait appel à la SPRL Debongnie de Chastre, une société spécialisée dans les vitraux d’art. Le travail a été opéré en collaboration avec l’Institut royal du patrimoine artistique.

Les dégâts sont surtout importants du côté du grand parking qui jouxte l’église. Cela concerne sept à huit panneaux. Là où il y a un trou et que le plomb n’a pas été arraché, on procédera à la réparation sur place. Là où le plomb est détérioré, on a procédé au démontage et à l’enlèvement du vitrail qui sera restauré dans les ateliers de Chastre.

Dans l’immédiat, les vitraux qui ont été déposés ont été remplacés par des panneaux en bois. Le chantier devrait être terminé pour la fin du mois de mars ou au début avril", précise le président.

Une fois réparé ou restauré, l’ensemble des vitraux sera équipé d’une protection en acier inoxydable. Le coût du chantier, estimé à 54 000 €, sera financé par la Fabrique d’église d’Antoing, une partie étant prise en charge par l’assurance. Espérons que les protections soient efficaces face au vandalisme récurrent.