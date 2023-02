Pour cette 11e édition, les équipes organisatrices ont décidé de proposer sur scène un mix entre des artistes locaux accompagnés d’une tête d’affiche de plus grande renommée.

C’est ainsi que le festival accueillera, en tant que tête d’affiche, le rappeur lillois Ben PLG que la plupart ont pu découvrir dans l’émission Netflix "Nouvelle école". Il s’agit d’une sorte de "The Voice" du rap où Ben PLG a été très impressionnant ! Ce rappeur du Nord est connu pour son flow rapide et sa voix distinctive, ainsi que pour ses paroles introspectives et profondes. Ce rappeur plaira aux anciens comme aux plus jeunes. Notons que son concert au "Wap hip hop" sera la seule date de sa tournée en Belgique.

Pas d’ateliers

Suivront quelques artistes locaux réunis pour un show commun à savoir Skriz, A-Doom et Bart Kobain qui mettront l’ambiance.

Le collectif "La Cimenterie" sera aussi de la partie. Depuis plusieurs mois, les jeunes de ce collectif ont enregistré un projet musical nommé "Hybride", un mélange entre rappeurs et groupe live band (instruments live). Ils présenteront ce projet sur scène le samedi 11 mars.

Initialement prévus, des ateliers hip-hop ont été annulés.

Le festival aura lieu le samedi 11 mars, dès 19 h 30, au Foyer socio-culturel, rue du Burg à Antoing. Cet événement est organisé en association avec le Foyer socio-culturel d’Antoing, l’AMO Graine, la Maison de Jeunes d’Antoing et l’ASBL "I Rap Belgium". L’entrée au concert est fixée à 15 €.

John Midol (john.mjantoing@gmail.com, 069/ 44. 39.66) ou Louis Printz (0497/08 24 70).