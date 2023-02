En 2020, cette troupe devait donc fêter ses 30 ans d’existence. Covid oblige, il n’y a pas eu de représentations en 2020, 2021 et 2022.

Mais les artistes ont décidé de remettre le couvert en 2023. Ils interpréteront une comédie en trois actes de Christian Derycke "J’aim bin tchan qui va cron". La distribution sera assurée par Christelle Cossement, Françoise Bacart, Joëlle Wattripont, Damien Leleux, Frédéric Louette, Alain et Pascal Renard.

Cette comédie sera jouée à six reprises dans la salle le "Scaldis", place du Préau à Antoing, les vendredi 14 avril à 20 h, samedi 15 avril à 19h et le dimanche 16 avril à 15h ainsi que les vendredi 21 avril à 20 h, samedi 22 avril à 19h et dimanche 23 avril à 15 h.

Au profit d’oeuvres caritatives

Les bénéfices recueillis seront versés au profit d’œuvres caritatives comme le Télévie, Cap 48, SOS Amitié d’Antoing, l’ARCSPHO (association régionale de concertation en soins palliatifs du Hainaut occidental)…

Pour marquer le 30e anniversaire, un petit cadeau sera offert au public. Voici l’histoire en quelques mots. "Albert est un vieux célibataire, propriétaire d’une belle demeure sur plusieurs hectares de terre et de bois. Il vit avec Hélène, une jeune femme qui cumule les rôles de cuisinière, de dame de compagnie et de femme de ménage. Cela déplaît à sa voisine, Caroline, qui rêve d’une alliance avec son voisin aisé. Après avoir ignoré son oncle pendant des décennies, Arnaud, le neveu d’Albert, débarque avec un agent immobilier…"

La suite sur la scène dans des décors d’Isabelle Renard et de son équipe.

Entrée : 10 €. Réservations auprès de Pascal Renard, rue des Tanneurs, 35/11 à Antoing (0497.39 07 10) ou auprès des membres.