Antoing: on roule (doucement svp) rue Wattecant

Enfin on y est parvenu. Reliant le quartier de Crèvecœur et la place du Préau, la rue Wattecant est à présent terminée. "Une attention toute particulière a été accordée à la mobilité douce. Il s’agit d’une zone de rencontre où tout est au même niveau et où une bande est dédiée aux cyclistes et aux piétons" précise le bourgmestre Bauwens.