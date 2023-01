À 20 h, ouverture des portes et quiz spécial années 90 suivi d’un blind test. Vous pouvez d’ores et déjà former vos équipes, six personnes au maximum. Le public pourra ensuite suivre un concert des Nerds, qui revisitent les années 90 en fanfare, puis participer vers 22 h 15 à une soirée dansante animée par DJ Dam’s qui vous piochera dans les plus grands tubes de la décennie ! Sur le dance floor, n’oubliez pas de revêtir vos plus belles tenues vintage pour vous mettre à fond dans l’ambiance. Bar et petite restauration sur place. Entrées: 9 €/membre, 11 €/non-membre.

Le nombre de places étant limité à 220 personnes, réservez vos entrées au plus vite (069/44 68 00).