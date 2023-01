Nouvelle rue à la Pêcherie à Antoing : "La Promenade de la Mare d'eau"

"Le Collège a proposé une appellation à la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie, section wallonne. Le 21 décembre dernier, cette dernière a remis un avis favorable sur le déterminant"Mare d'eau". On vous propose donc de marquer accord sur l'appellation"Promenade de la Mare d'eau ", a expliqué l'échevine Viviane Delépine.

Dans une seconde phase de ce vaste chantier, le long du parking, sur le terrain épousant le bras de l'Escaut, une quinzaine de maisons unifamiliales sera réalisée. Ces habitations bénéficieront d'une cour et d'un jardin à l'arrière ainsi que d'un parking spécifique. Des accès seront réalisés entre ces maisons. Ces chemins rejoindront un sentier qui sera créé le long du bras de l'Escaut. À mi-distance, une passerelle piétonne est envisagée. Elle permettra de rejoindre la presqu'île de l'Escaut.

Un groupe de travail local

"Bizarre qu'il n'y ait pas de nom de rue dans cette appellation. Pourquoi ne pas envisager un petit groupe chargé de donner une appellation lorsqu'elle doit être imaginée", proposait Samuel Vincent. "Des gens vont sûrement nous apporter des faits historiques dont on n’a pas connaissance ou qu'on a oubliés. Ces gens seront très satisfaits de participer. Il faut les impliquer. Ce sera bénéfique pour nous tous. Cette sous-commission proposerait ensuite plusieurs noms au collège et lui-même au conseil", indiquait le conseiller UCA.

"Le sentier n°10 existait déjà avant le redressement de l'Escaut. On est allé fouiller dans les archives et dans l'histoire d'Antoing… et on a trouvé cette promenade", a expliqué Bernard Bauwens.

"Avez-vous prévu des bornes de repérage? Sinon, ce sera dangereux d'autant que c'est un endroit situé derrière des maisons",a suggéré Jean-Bernard Vivier (GO). Unanimité.