Conseil communal d'Antoing : rendez-vous manqué

Rappelons que le mercredi 4 janvier dernier, Antoing votait, à l’unanimité, une motion exigeant la libération du Tournaisien. Dans la foulée, la photo d’Olivier avait été placée sur un présentoir à l’entrée du centre administratif où chaque visiteur était invité à signer la pétition de la Ville ou celle d’Amnesty International via un QR Code. La venue d’un membre de la famille Vandecasteele dans l’hémicycle antoinien était donc fort attendue !

"Tout était prévu pour l’accueillir ce soir. Il y avait un système de projection, une sono… J’aurai levé la séance et je lui avais proposé d’occuper la tribune pendant un quart d’heure en début de réunion. Il y aurait ensuite eu un questions-réponses", explique le bourgmestre Bernard Bauwens.

"J’ai appris par hasard qu’elle ne viendrait pas ! Elle serait overbooké ! Personnellement, elle ne m’a pas contacté, ni mon cabinet !", déplore le premier magistrat de la Ville d’Antoing. À peut-être une prochaine fois ?

Sept bornes de recharge électrique

Dans le cadre du PAEDC (Plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat), l’échevine Colette Bocage a présenté le déploiement d’infrastructures de recharge électrique. La Région wallonne veut intensifier et accélérer l’implantation de bornes de recharge électrique en passant par des prestataires privés (Ideta). Antoing disposera prochainement de sept bornes, une place Bara, une au centre administratif, une double à la rue Joseph Wauters à Bruyelle, une double à la place du Préau, une place des Irlandais à Fontenoy et une à la rue du Marais à Maubray. "Il n’y en aura pas à Calonne, ni à Péronnes", notait Carine Bocquet. "A Péronnes, on pourrait en mettre une sur le parking de délestage", a précisé l’échevine.