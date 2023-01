La Ville d’Antoing soutient Olivier Vandecasteele

Coïncidence de calendrier, le soir même, le conseil communal d’Antoing examinait une motion demandant la libération du Tournaisien. Dans cette motion, les élus du Pays blanc ont demandé au Gouvernement fédéral, à l’ambassadeur de Belgique en Iran et à l’ambassadeur d’Iran en Belgique de mettre en œuvre toutes les procédures diplomatiques possibles pour faire libérer Olivier Vandecasteele en urgence et de veiller à la dignité de ses conditions de détention. Le conseil a également demandé au Premier ministre belge et aux ministres de la Justice et des Affaires étrangères de notre pays de prendre une initiative internationale contre les prises d’otages étatiques. "Notre groupe suivra votre motion. La dignité humaine est en jeu !, intervenait Luc Denayer (GO). Mais ce n’est pas suffisant. Une motion, ce n’est qu’un courrier que l’on envoie aux divers intervenants. Comme on l’a fait pour l’Ukraine, ne pourrait-on pas placer une affiche" Libérez Olivier "aux cimaises de la Commune ? Cela mettrait ponctuellement notre motion en valeur." (NDLR. c’était avant qu’on apprenne qu’une bâche géante sera prochainement déployée sur le beffroi de Tournai).

Le bourgmestre Bernard Bauwens a abondé dans ce sens. La motion a été votée à l’unanimité.

Manque d’entente !

En urgence, le conseil a introduit un recours auprès du ministre de l’Intérieur à l’encontre de l’arrêté du gouverneur du Hainaut de décembre dernier fixant la dotation communale à la zone de secours de Wapi pour 2023. "Ce recours est l’objet du conseil de ce soir. Le document doit être rentré demain. Pour Antoing, le gouverneur a fixé le montant de la dotation communale 2023 à 240 353 €. Si ce montant est en baisse par rapport à l’exercice précédent, c’est uniquement dû à l’intervention progressive de la Province dans le budget de la zone. Cet élément n’occulte cependant pas que la clé de répartition fixée par le gouverneur et son choix de pondérer le critère de population résidentielle à 97% sont disproportionnés et portent préjudice à la Ville d’Antoing" a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens. Cette action en recours, suivie par cinq autres communes de Wapi, n’est que la poursuite de protestations concernant la clé de répartition pour les dotations relatives aux exercices de 2018 à 2022 ! "Nous sommes d’accord avec ce recours. On ne comprend pas la pondération du gouverneur. Il se base sur quoi ? C’est une mauvaise clé de répartition. Il y a aussi le problème des 19 communes de Wapi qui ne s’entendent pas sur ce sujet" a déclaré Luc denayer (GO). "Avec cette clé, des communes gagnent un million !" a précisé le mayeur.