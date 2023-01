Antoing : des comités d’accompagnement confrontés aux limites de la transparence

Le directeur de ce projet a insisté sur la transparence et la nécessaire communication sur l’avancée et l’évolution de cette énorme exploitation, prévue pour près d’un siècle. Un comité d’observation et ou d’accompagnement, composé de politiques et de citoyens, a été mis en place. Des PV et ou des rapports de réunions de ce comité ont été, sont et seront retranscrits.

Force est de constater que le citoyen n’en a aucun écho et ou trace . Entendez-vous publier sur le site de la Ville le contenu des rapports et/ou des PV des réunions ? À défaut, la transparence voulue, fil rouge de ces comités, ne serait pas rencontrée !

Cette nécessaire mise en ligne des rapports vaut aussi pour les comités d’accompagnement de CBR et de Your Nature. La publication et l’accès de ces PV à tout citoyen paraissent indispensable. Chaque citoyen doit pouvoir en prendre connaissance pour connaître les réponses apportées aux observations, remarques et ou craintes émises lors de ces comités, voire interpeller les membres des comités

Plutôt un communiqué

"Un comité de riverains ou d’accompagnement est un organe de dialogue entre l’Autorité (SPW-DPA et Ville), les exploitants et les riverains. Ce comité vise à régler les problèmes qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre de l’autorisation d’exploiter. Ce comité a aussi pour but d’informer les membres sur le fonctionnement des installations de l’établissement concerné. Par nature, un comité de riverains est transparent puisque les représentants des riverains en font partie, peuvent poser toutes leurs questions et récolter les questions de leurs voisins de quartier", a d’abord rappelé le bourgmestre Bernard Bauwens. Selon le mayeur, les procès-verbaux ne peuvent pas être mis en ligne à l’initiative de la Ville. En général, c’est le comité qui décide de son mode de communication: "C’est soit noté dans le règlement d’ordre intérieur, soit il figure une mention spécifique ou un article qui stipule que ce qui n’est pas prévu dans le règlement d’ordre intérieur doit être débattu en réunion. De plus, il peut arriver que les PV contiennent des informations à diffusions restreintes (stratégie de groupe, nouvelle annonce en primeur…). En pratique, le comité ne décidera pas de mettre en ligne les PV mais préférera rédiger un avis d’information ou un communiqué".

Précisons que tout citoyen peut consulter les rapports environnementaux des établissements concernés, si possible sur demande. Cela permet à l’administration de préparer les dossiers. Pour le projet Holcim, un site internet est à disposition www.holcim.be/fr/ouverture-rive-gauche.